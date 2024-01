Pijana, ko je šla v vrtec po otroka, a to ni bilo vse

Policisti Policijske postaje Ravne na Koroškem so v torek obravnavali voznico osebnega vozila, ki je okoli 15. ure, medtem ko je šla v vrtec po otroka, povzročila prometno nesrečo in odpeljala s kraja. Voznica je na Ravnah na Koroškem, v blagem levem ovinku izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala z vozišča ter trčila v prometni znak.

Alkotest pokazal 0,88 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka

Policista sta pri obravnavi prometne nesreče našla registrsko tablico, ki je v trčenju padla z vozila. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče sta z voznico, na njenem domu opravila razgovor. Ker je kazala očitne znake alkoholiziranosti sta ji odredila preizkus alkoholiziranosti.

Alkotest je pokazal 0,88 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.

Alkotest je pokazal, da je imela 0,88 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Voznici so odredili strokovni pregled in ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi tudi obdolžilni predlog.