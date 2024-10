Pijan norel s hitrostjo 180 km/h, v avtu pa dva otroka! (FOTO)

Gorenjski prometniki so včeraj med opravljanjem nadzora hitrosti na gorenjski avtocesti obravnavali več prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti in drugih kršitev prometnih pravil. Izpostavljamo 25-letnega voznika, ki je ob 7.38 vozil avtomobil v smeri Ljubljane in na odseku Kranj vzhod–Brnik vozil s hitrostjo 218 km/h. Omejitev na tem delu je 130 km/h. Vozniku so policisti izdali plačilni nalog za 1.200 evrov in 9 kazenskih točk.

FOTO: PU Kranj

Ob 14.34 je sledil še 49-letni voznik, ki je vozil avtomobil proti Karavankam in na odseku Brezje–Radovljica vozil s hitrostjo 180 km/h. Omejitev na tem delu je 130 km/h. Vozil je tudi pod vplivom alkohola (0,47 mg/l). V avtomobilu so bili poleg njega še trije sopotniki, od tega dva otroka! Policisti so mu izdali plačilni nalog za prekoračeno hitrost v znesku 250 evrov in 3 kazenske točke in vožnjo pod vplivom alkohola za 900 evrov in 16 kazenskih točk.

Policija opozarja »Skrb vzbujajoče je dejstvo, da kljub vsem nasvetom in trudu policije in drugih institucij vozniki vozijo vozila pod vplivom alkohola, prepovedane droge, brez vozniškega dovoljenja! Ponovno svetujemo vožnjo z NIČ alkohola in hkrati poudarjamo, da v cestnem prometu motorno vozilo lahko vozimo samo z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo. Motorno vozilo mora biti registrirano. Vozniki pa zbrani in fokusirani na vožnjo in spoštovanje prometnih pravil.

Policisti bomo nadaljevali vsakodnevno izvajanje nadzora prometa in spoštovanje pogojev udeležencev v cestnem prometu. Z različnimi oblikami policijskega dela želimo, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise. Z odgovornim pristopom vsakega posameznika bi bili vsi udeleženci v prometu gotovo varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj. Želimo, da ste v prometu varni!«

Gorenjski prometniki pa so včeraj okoli 21. ure na uvozu Kranj zahod v smeri Avstrije obravnavali še 39-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.