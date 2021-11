Pijan nadlegoval zdravstvene delavce, poklicali so policijo

Iz PU Novo mesto poročajo o incidentu, ki se je v sredo okoli 22. ure zgodil v Črnomlju. Policijo so na pomoč poklicali iz zdravstvene ustanove, kjer je pijan moški nadlegoval osebje in ga žalil, potem pa šel. Policisti so 35-letnega kršitelja izsledili. Ker je vpil nanje in jih žalil, so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.