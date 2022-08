Pijan kot čep počel neumnosti pred policijsko postajo

V soboto ob 19.30 je v Sežani 59-letni domačin z osebnim avtomobilom trčil v kovinsko ograjo pred policijsko postajo in jo poškodoval. Z vozilom je nato zapeljal na bližnje parkirišče med druga vozila, a so ga izsledili. Na ograji je je nastalo za približno 600 evrov škode. Med postopkom je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zato so mu policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ta pa je pokazal 1,28 mg/l. Odvzeli so mu tudi vozniško dovoljenje.