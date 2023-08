Petčlanska družina v požaru ostala brez strehe nad glavo, dve osebi poškodovani

Na praznični torek, ki so ga tudi mnogi Prekmurci preživeli na romanjih ali praznovanju Marijinega vnebovzetja, ni bilo vse mirno. Ob 20.14 uri je namreč v naselju Ivanci, dober streljaj od Moravskih Toplic, prišlo do požara na stanovanjskem objektu, ki se je razširil na gospodarsko poslopje in garažo, v kateri so zgorela tri osebna vozila.

FOTO: PGD Bogojina

Požar so, po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje, pogasili gasilci PGD Ivanci, PGD Tešanovci, PGD Filovci, PGD Bogojina, PGD Moravske Toplice in PGD Mlajtinci.

FOTO: PGD Bogojina

V požaru sta se dve osebi opekli, zanju pa so poskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Murska Sobota.

Gasilci PGD Ivanci so ostali na gasilski straži.

FOTO: PGD Bogojina

Gorelo je tudi v naravnem okolju

Pomurski policisti v torek, na praznik Marijinega vnebovzetja niso posredovali samo v Ivancih, temveč tudi na desnem bregu reke Mure, v Prlekiji. Ob 17.42 uri je namreč v naselju Žihlava, v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, gorelo strnišče na površini okoli 300 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Stara gora in PGD Sveti Jurij ob Ščavnici so požar pogasili.