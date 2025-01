Pester vikend v Kopru: Opita 44-letna stanovalka vpila, gosti razbijali kozarce, napadli tudi kuharja

V soboto ob 19. uri so v gostinskem lokalu v okolici Kopra obravnavali kršitev javnega reda in miru in kaznivo dejanje, ki sta ga prijavila 45-letna natakarica in 50-letni kuhar. V gostinskem lokalu sta se namreč dva, zaenkrat še neznana gosta, do njiju nedostojno vedla in kuharja tudi napadla, nato pa se z vozilom odpeljala s kraja. Po ugotovitvi identitete kršiteljev bo zanju podana kazenska ovadba, za enega izmed njiju pa bo uveden še hitri postopek zaradi kršitve javnega reda in miru.

Nekaj minut čez 20. uro pa je v centru Izole prišlo do pretepa med več osebami. Udeleženci so pri pretepu uporabljali palice, po pretepu pa so se razbežali po Izoli. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogodku.

Opita 44-letna stanovalka vpila, štirje gosti razbijali kozarce

V nedeljo nekaj minut čez polnoč so policisti v Kopru na območju Olma obravnavali kršitev javnega reda in miru. Opita 44-letna stanovalka je z vpitjem kršila nočni mir in počitek, prav tako se je predrzno in nedostojno vedla do sorodnikov in policistov, zato je bilo zanjo odrejeno pridržanje in izdan ji je bil plačilni nalog.

Okoli 1. ure zjutraj so v gostinskem lokalu v Kopru 24-letnik iz Škofij, 24-letnik iz Kopra, 33-letnik iz okolice Kopra in 34-letnik iz okolice Kopra kršili javni red in mir, saj jih zaradi opitosti v lokalu niso želeli postreči, 37-letni najemnik lokala pa jih je ob koncu obratovalnega časa odslovil iz lokala, s čemer se gostje niso strinjali in eden izmed njih je pričel z razbijanjem kozarcev. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, nato pa bodo zoper kršitelje ustrezno ukrepali.