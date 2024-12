O danes 72-letnem Niku Krhlikarju iz Šentvida pri Stični smo poročali leta 2016, ko so nas dosegle informacije s Filipinov, da so ga na otoku Luzon aretirali zaradi tako imenovanega seks turizma. Tam naj bi namreč bival s turističnim vizumom, imel naj bi celo letovišče in spolno naj bi zlorabljal mladoletnice; pod izmišljeno identiteto Yan Santros pa bil tudi zvodnik. Nedavno pa se je na spletnih straneh slovenske policije pojavila tiralica, ki priča, da ga iščemo tudi v domovini. Na tisoče fotografij golih otrok Filipinska policija mu je skupaj s predstavniki imigracijskega urada lisice na...