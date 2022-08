Pazite se klicev, da je z vašim računalnikom nekaj narobe: v ozadju so lahko goljufi

Policisti PU Kranj so v ponedeljek obravnavali primer Microsoftove prevare. Klicatelj se je oškodovancu predstavil kot Microsoftova tehnična pomoč in mu razložil, da kliče zato, ker njegov računalnik javlja, da je bil napaden.

Oškodovanec mu je omogočil dostop do računalnika in s tem do podatkov na njem. Storilec si je v dejanju prenakazal denar in ga oškodoval.

Če se klicatelj predstavi kot Microsoftova tehnična pomoč in zahteva oddaljeni dostop do vašega računalnika, potem gre zagotovo za prevaro, saj vas predstavnik Microsofta nikoli ne bo prosil za dostop do sistema. Uporabnikom, ki prejmejo tak klic, svetujejo, da pogovor enostavno prekinejo. Klicev ne vračajte, saj lahko s tem nastanejo dodatni stroški. Goljufi so lahko tudi zelo vztrajni in kličejo več dni zapored iz različnih telefonskih številk, sploh če ste že kdaj odgovorili na njihov klic. Če jih ignorirate, vas po nekaj dneh običajno prenehajo klicati. Takih klicev ni treba prijavljati na SI-CERT.