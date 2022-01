Panika na bencinskem servisu, razširil se je vonj po plinu

V ponedeljek ob 22.51 so v prostorih bencinskega servisa na Belokranjski cesti v Novem mestu zaznali vonj po plinu, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GRC Novo mesto so pregledali objekt, vendar niso odkrili vzroka, zato so zaprli požarno pipo za zemeljski plin in dovod iz podzemnega rezervoarja utekočinjenega naftnega plina ter prezračili prostore. Vzrok uhajanja bodo zjutraj odpravljali delavci Istrabenza in Petrol plini.