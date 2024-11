Na tukajšnjem sodišču se bo morda še letos končalo sojenje trem celjskim kirurgom, ki jim obtožnica očita malomarno zdravljenje. Odgovorni naj bi bili za smrt 34-letnega Velenjčana Dejana Mrkonjića, ki je marca 2010, tri dni po sprejemu na urgenci celjske bolnišnice, umrl. Sprejet je bil zaradi sepse, do katere je prišlo po laparoskopski operaciji zaradi zapore črevesja. Tožilstvo pa je po proučitvi ovadbe spisalo obtožnico zoper tri zdravnike in na zatožno klop so sedli Branko Breznikar kot prvoobtoženi, ki je pacienta prvi operiral, kot tudi Zlatan Tkalec in Jana Pečovnik, ki sta bdela nad ...