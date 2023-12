Otrok stekel čez vozišče, naravnost pred avto! Starši v prekrškovnem postopku

S PU Kranj poročajo, da so bili policisti v petek okoli 16.45 obveščeni o prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena voznik avtomobila in otrok.

»Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik vozil od Kamne Gorice proti Lancovemu, ko je pred njegov avtomobil na neosvetljenem delu ceste čez vozišče stekel otrok. Med njima je prišlo do trčenja. Otroku je na kraju prvo pomoč ponudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Kraj prometne nesreče sta si ogledali tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Otrok je bil lahko telesno poškodovan. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci,« javnosti sporoča Roland Brajič z omenjene policijske uprave.

Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih o okoliščinah prometne nesreče obveščali pristojno državno tožilstvo. Za starše otroka policisti vodijo prekrškovni postopek zaradi opustitve dolžnega nadzorstva.