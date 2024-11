Kaj vse je doživljal pokojni malček iz Sv. Lovrenca? Včasih tudi ponoči brez nadzora

Na celjskem sodišču se je nadaljevalo sojenje Tei Kotnik in Tilnu Novaku, ki jima obtožnica očita, da sta v sostorilstvu zagrešila štiri kazniva dejanja. Poleg posedovanja prepovedanih drog je glavni očitek tožilstva, da sta sokriva za smrt še ne dve leti starega sina Kotnikove, ki je junija lani ostal v avtu, ki je bil parkiran na vročem soncu, zaradi česar je utrpel toplotni šok in umrl. Včeraj so na sodišču zaslišali nekaj prič, večinoma najožje svojce obtožene, med drugim njenega mladoletnega sina, sestro in mamo, prav tako so prebrali izjave še dveh mladoletnih otrok, zato je senat, na predlog tožilstva, odločil, da zaslišanja in branje pričanj opravi za zaprtimi vrati.

Ima še tri otroke

Spomnimo, da ima obtožena še tri mladoletne otroke, stare devet, petnajst in sedemnajst let, zato je tak ukrep razumljiv. Bolj zanimivo bo na sodišču 5. decembra, takrat naj bi na prostor za priče stopil lepotni kirurg Andrej Testen, ki naj bi le dan pred tragičnim dogodkom na obtoženi opravil poseg, šlo naj bi za operacijo prsi. Sodišče pa je tudi tokrat zaman čakalo lastnika manjše lesene hišice v Matkah pri Preboldu, kjer sta obtožena večinoma preživela noč pred tragičnim dogodkom. Priča se na vabila doslej ni odzvala, prav tako so bili doslej neuspešni pri iskanju priče detektivi.

Otrok je celo prišel v stik z metadonom in sintetično prepovedano drogo.

Oba obtožena naj bi bila v času dogodka pod vplivom prepovedanih drog, zato jima tožilstvo očita hudo malomarnost, zaradi katere je junija lani umrl obtoženkin sin, ki je ostal v otroškem sedežu v avtu. Avto je bil parkiran pred hišo v Sv. Lovrencu v občini Prebold na soncu, v njem je bil najmanj tri ure. S tem je bil izpostavljen visokim temperaturam, zato je doživel hipertermijo oziroma toplotni šok.

Tožilstvo obema očita tudi, da nista ustrezno skrbela za otrokovo ustno higieno, zdravo rast in razvoj. Vpričo njega naj bi uživala prepovedane droge in alkohol, otrok pa je zaradi tega celo prišel v stik z metadonom in sintetično prepovedano drogo alfa PiHP, katerih sledi so našli v njegovi krvi. Prav tako naj bi bil tudi ponoči občasno brez ustreznega nadzora, obtoženi Novak pa je otroka prevažal v avtu, ko je bil pod vplivom prepovedanih drog in brez veljavnega vozniškega izpita. Prav tako obtožnica obema očita neupravičeno prodajo, prenašanje in hrambo prepovedanih drog in celo omogočanje uživanja teh mladoletni osebi in osebi, ki je bila v procesu odvajanja, na tako imenovani metadonski terapiji. Pri Novaku so našli tudi več aluzavitkov belega prahu, pa tudi heroina, ki naj bi ga kupoval na Kitajskem in v Turčiji.