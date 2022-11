Otrok po nesreči v rokah reševalcev: bil je močno prestrašen

V nedeljo ob 20.25 sta na gorenjski avtocesti pri izvozu Vodice v smeri proti Kranju trčili osebni vozili. Gasilci GARS Kranj in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče in na enem vozilu odklopili akumulator. Reševalci NMP Ljubljana so otroka na kraju nesreče pregledali, a je bil le močno prestrašen. Poškodovanih v nesreči ni bilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.