Otrok padel z balkona

Kranjski policisti poročajo o nesreči, ki se je k sreči končala brez hujših posledic. Na Jesenicah je z balkona z višine približno dveh metrov padel otrok. Pri tem se je laže poškodoval. V Železnikih pa je oseba padla z meter in pol visoke škarpe in se poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v zdravstveno ustanovo.

Sicer so policisti tudi minule dni popisovali najrazličnejše vlome. V Mavčičah je neznanec ukradel ključ vhodnih vrat gasilskega doma. Na pokopališču v Kozjem in Bučah je nekdo vlomil v svečomat.

Na ljubljanskem Viču je bilo vlomljeno v hišo, odnesli so gotovino in nakit. Škoda znaša okoli 4000 evrov. V Šiški je bilo vlomljeno v klet, lastniki pogrešajo orodje. Škode je za okoli 500 evrov. V Kamniku pa so zlikovci vdrli v lokal in odnesli gotovino. Škode je za 1300 evrov.