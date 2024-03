Otrok (2) padel v fekalno jamo: s helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico

Murskosoboški policisti so bili v četrtek ob 16.28 uri obveščeni, da je dveletni otrok na območju Policijske postaje Gornji Petrovci padel v fekalno jamo. Otroka so potegnili iz jame in mu do prihoda zdravniške ekipe nudili pomoč.

S helikopterjem so ga odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na nadaljnjem zdravljenju.

Po do sedaj znanih podatkih se je pri padcu hujše poškodbe.

Policisti nadaljujejo s preiskavo okoliščin dogodka in zbiranjem obvestil. Po zaključku preiskave bomo obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo.