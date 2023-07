Osumljen kar sedemnajstih vlomov, sedaj je prijet

Policisti PP Slovenska Bistrica so prijeli moškega, ki je osumljen sedemnajstih vlomov. Ti naj bi se zgodili od konca lanskega leta na območju Slovenske Bistrice, med drugim v gostinskih lokalih in stanovanjskih hišah. Odtujena je bila predvsem gotovina.

V opravljeni hišni preiskavi so bili najdeni predmeti, ki bodo služili kot dokaz v kazenskem postopku, so sporočili iz Policijske uprave Maribor in dodali, da je bila zasežena tudi manjša količina droge.