Ostala brez mamil

Policisti so na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo pri 62-letniku. Našli in zasegli so več posušenih rastlinskih delcev zeleno-rjave barve (približno 3 kg), injekcijske brizgalke z neznano rjavo tekočino in več ampul z neznano rjavo snovjo. Našli so tudi starejšo puško, za katero nima ustreznih dovoljenj. V kletnih prostorih stanovanjske hiše pa so odkrili prirejen prostor ter aparature in luči za gojenje rastlin prepovedane droge. Zoper 62-letnika so na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo in uvedli hitri postopek po Zakonu o orožju.

Policisti iz Gornjih Petrovcev pa so opravili hišno preiskavo pri 36-letniku. Našli in zasegli so posušene delce rastlin zeleno-rjave barve: sumijo, da gre za vršičke prepovedane konoplje. Po opravljeni analizi zoper 36-letnika sledi kazenska ovadba na soboško državno tožilstvo.