Opravljal dela na podstrešju, njegovo življenje visi na nitki

Včeraj, nekaj po 9.30, so bili na PU Ljubljana obveščeni o nesreči pri delu v okolici Moravč. Ugotovljeno je bilo, da je lastnik opravljal dela na podstrešju, nato pa sestopil po leseni lestvi, ki se je premaknila in je skupaj z njo padel v spodnje nadstropje.

Pri tem se je lastnik huje poškodoval in je njegovo življenje ogroženo. Policisti v dogodku niso odkrili sumov, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Minulih 24 ur

V minulih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 373 klicev, od tega 107 za posredovanje v interventnih dogodkih. 26 se jih je nanašalo na kriminaliteto, 28 na javni red in mir ter 39 na prometno varnost. Policisti so na področju kriminalitete obravnavali tatvino, 5 vlomov (v treh primerih je ostalo pri poskusu) in 5 primerov poškodovanja tuje stvari.

Posredovali so tudi v dveh primerih nasilja v družini, obvestila pa še zbirajo. Obravnavali so 8 prometnih nesreč z materialno škodo in nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami. Dvema večkratnima kršiteljema cestnoprometnih predpisov so zasegli vozili. Zaradi kršitev javnega reda in miru so 7-krat intervenirali na javnem kraju in 4-krat v zasebnem prostoru.

Policisti Policijske uprave Ljubljana v zadnjih 24 urah niso obravnavali nezakonitih prehodov državne meje.