Okradeni gasilci prosijo za pomoč. Kraja nečesa jih še posebej boli

Znano je, da kriminalcem ni nič sveto. Predsinočnjim se je to znova potrdilo. Neznanci so namreč vlomili v gasilski dom v Pernici in tamkajšnjemu prostovoljnemu gasilskemu društvu ukradli opreme za 10.000 evrov. Med drugim so zlikovci odnesli pet radijskih postaj znamke Motorola, skupaj s pripadajočimi polnilniki in mikrofoni, kar je velika izguba za manjše prostovoljno gasilsko društvo, kot je PGD Pernica v občini Pesnica pri Mariboru. Gre za izjemno pomembno opremo, ki jo uporabljajo za komunikacijo med posredovanji. Čeprav je specifična, se lahko hitro znajde na trgu rabljenih izdelkov. Ne bo presenečenje, če bo opremo gasilcev že to nedeljo kdo ponujal na bolšjaku v Mariboru ...

Pet takih postaj so jim ukradli.

10.000 EVROV je vredna ukradena oprema.

Perniški gasilci zato pozivajo vse, ki bi zasledili prodajo podobne opreme, naj nemudoma obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pa njihovo društvo. Prav tako prosijo morebitne priče, ki so opazile sumljive osebe v okolici gasilskega doma v Pernici, naj obvestijo gasilce ali policijo. »Vedno smo pripravljeni pomagati, tokrat pa vas prosimo za pomoč, saj jo potrebujemo sami,« poudarjajo perniški gasilci, ki bi bili najbolj veseli, če bi se storilci sami premislili in ukradeno opremo vrnili.

Vedno so pripravljeni pomagati, zdaj sami potrebujejo pomoč. Foto: PGD Pernica

Ena profesionalna ročna radijska postaja (motorola R7 FKP) nove generacije z napredno tehnologijo odstranjevanja hrupa in neželenih zvokov, ki je najboljša za komunikacijo med uporabniki radijskih postaj, stane okoli 1300 evrov.