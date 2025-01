OKC dobil anonimen klic: V eni od hiš v okolici Kozine je bomba

V soboto ob 00.15 je OKC PU Koper prejel anonimen telefonski klic, v katerem je klicatelj navedel, da je v eni od hiš v okolici Kozine podstavljena bomba.

23-letni Postojnčan zlorabil znamenja za pomoč in nevarnost

Policisti so z intenzivnim zbiranjem obvestil in preverjanjem lokacije, kjer naj bi bila bomba nastavljena, izsledili 23-letnega Postojnčana ter ugotovili, da je on tisti, ki je predhodno poklical na 113. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje zlorabe znamenja za pomoč in nevarnost.

Med opravljanjem varnostnega pregleda so mu policisti zasegli manjšo vrečko s posušenimi rastlinskimi delci (konoplja). Po opravljeni analizi zoper njega sledi hitri postopek.