Ognjeni zublji pogubili Mirka

Policisti so bili včeraj nekaj pred 18. uro obveščeni o požaru na območju Litije, v katerem je umrla ena oseba. Kot je zapisal Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana, je ogenj zajel leseno barako, drvarnico, veliko okoli 25 kvadratnih metrov, v njej pa so odkrili truplo 68-letnega moškega. Po naših informacijah je zagorela drvarnica na Velikem Vrhu pri Litiji, v požaru pa je umrl Mirko Dolinšek.

Kot nam je zaupal poveljnik PGD Litija Blaž Kokovica, je bil moški, ko so gasilci, ki so se odzvali na klic interventne številke 112, že zoglenel, skoraj dogorel pa je tudi leseni objekt. »Na kraj požara je odšlo 17 gasilcev s tremi gasilskimi vozili, pogasili pa smo ga v 10 oziroma 15 minutah. Pomembno je bilo, da ga omejimo, saj je v bližini gozd, na srečo pa ni stanovanjskih objektov,« je pojasnil Kukovica.

Le dan pred dogodkom so imeli litijski gasilci vajo v nekdanjem rudniku Sitarjevec, za katerega si je pokojni prizadeval, da se ga uredi v muzej. FOTO: PGD Litija

Kot nam je še povedal, so na požarišču ostali do 20. ure, dokler so bili tam tudi policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj dogodka. »Vzrok požara še ni znan, po prvih podatkih pa smrt 68-letnega moškega ni posledica kaznivega dejanja,« je zapisal Tomaževic. Policisti sicer še naprej preiskujejo okoliščine nesrečnega dogodka, o čemer bodo obvestili tudi tožilstvo.

Prizadevanja za razvoj rudnika

Le dan prej so sicer gasilci PGD Litija imeli reševalno vajo v rudniku Sitarjevec. Dolinšek naj bi bil namreč član Društva za razvoj in varovanje Sitarjevca in med pobudniki, da se rudnik uredi tako za potrebe izobraževanja kot turizma. Kot izhaja s spletne strani Lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, si je namreč društvo prizadevalo za sanacijo in nadaljnji razvoj rudnika Sitarjevec, saj spada med večja nahajališča cinka in svinca na Slovenskem.

Zdaj je sodobni podzemni muzej, ki obiskovalcem ponuja vpogled v raznolikost geološke naravne dediščine, svet netopirjev, pajkov in gliv, v bogastvo rudarskega izročila in interpretacijo njegovega bogastva skozi oči umetnikov. Dolinšek se pojavlja tudi kot soavtor gostujoče razstave Zbirka savskih prodnikov, ki je nastala v obdobju 2007–2008. Kot edina takšna v Sloveniji v 12 vitrinah predstavlja 33 primerkov prodnikov, nabranih na celotnem porečju reke Save, ki so sistematično urejeni.