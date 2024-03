Ogenj v romskem vrtcu podtaknjen?

»Razočaran sem. Vrtec, ki ga je občina postavila v romskem naselju v Dobruški vasi, je res dobro zaživel, zdaj pa je povsem uničen. Upam in pričakujem, da bodo storilce našli, saj se, če se nikomur ne zgodi nič, vzorec le ponavlja. V slabem mesecu je v tem naselju kar trikrat gorelo, vedno ponoči,« je včeraj dejal župan občine Škocjan Jože Kapler. V noči na nedeljo, ko je zgorel vrtec, je tudi sam, tako kot gasilci iz Škocjana in Dobrave, odhitel na kraj požara.

V soboto zvečer se je tudi nad Dolenjsko razbesnelo neurje z močnim vetrom in sodro, sneg je do jutra pobelil tudi nižine. Sredi noči, ko se je deževje nekoliko umirilo, so se gasilcem dveh gasilskih društev v občini Škocjan, PGD Škocjan in Dobrava, oglasili pozivniki – gori vrtec v romskem naselju!

Gasilce je poklical sosed Miran Hudovorič, ki je poskušal z družino takoj, ko je videl, da gori, tudi sam gasiti z gasilnim aparatom, a ognju niso bili kos. Ko govori o vrtcu, ki je bil urejen v dveh bivalnih zabojnikih, in prizadevanju dveh uslužbenk, ki sta se trudili in vse napore vlagali v romske otroke, mu gre na jok.

Sosed Miran Hudorovič je razočaran nad nočnim dogajanjem. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Približno 20 otrok je obiskovalo ta vrtec. Še starejši otroci so se pogosto zadrževali tam, z delavkama delali naloge. Tudi moja hči, ki je stara 10 let, je šla velikokrat k njima. V teh prostorih so se Romi učili prve pomoči za vozniški izpit, pa cestnoprometnih predpisov za teste. Res je objekt lepo živel in občina je že pripravila prostor, da bo nižje v naselju postavila nove prostore. Zdaj pa vprašaj, kako bo. To meče slabo luč na nas vse,« je razmišljal Miran.

Ko se v naselju pogovarjamo z drugimi Romi, so enotni: zagotovo je šlo za požig in pokažejo na kamere, ki so nameščene na okoliških drogovih javne razsvetljave. Upajo, da bodo storilce prijeli, sicer pa so si v nedeljo zjutraj požarišče ogledali kriminalisti, vzrok požara še ni znan.

Materialne škode je za 10.000 evrov, kolikor sta stala zabojnika, a večja škoda je tista, ki so jo utrpeli otroci, ki so ostali brez vrtca.

»Ko smo gasilci PGD Škocjan in Dobrava prišli na požar, skupaj nas je bilo osem, je bil ogenj že polno razvit. Zabojnika sta bila povsem v ognju, tako da smo z gašenjem lahko le preprečili, da se ogenj ni razširil na bližnji objekt. Ko smo ogenj pogasili, smo razkopali požarišče in ga pregledali s termokamero. Je pa takrat še deževalo, ko smo zaključili posredovanje, pa že snežilo,« je povedal Klemen Mlakar, poveljnik PGD Škocjan.

Načrtovali večji vrtec

Tudi župan Kapler je pohvalil trud zaposlenih v vrtcu, ki sta resnično vlagali vse napore za večjo socializacijo romskih otrok. »Materialne škode je za 10.000 evrov, kolikor sta stala zabojnika, ki sta služila za vrtec, a večja škoda je tista, ki so jo utrpeli otroci, ki so zdaj brez vrtca. Res smo načrtovali postavitev večjega vrtca nekoliko nižje, kjer smo že naredili plato, sklep, da tja postavimo več zabojnikov, je potrdila tudi komisija, zagotovljen je denar, kako naprej, pa zdaj težko rečem. V torek je seja občinskega sveta, kjer bomo morali sprejeti kakšno odločitev,« je dejal župan.

Posredovali so gasilci dveh društev. FOTO: PGD Škocjan

Sicer pa so požari v tem romskem naselju res pogosti. Samo v slabem mesecu je gorelo trikrat; 28. februarja je zagorela baraka ob pol treh zjutraj, 9. marca ob dveh ponoči, zdaj pa ob pol dveh zjutraj. Podobni požari so bili tudi v mesecih prej, zgorele pa so celo barake brez elektrike, kar pomeni, da vzroka ni mogoče iskati v električni napeljavi, pač pa kažejo na požige. V klepetu z domačini izvemo, da so nekatere družine znotraj naselja sprte in kaj lahko gre vzroke za požare iskati tudi v maščevanju.

Požarišče si je prišla pogledat tudi Jasna, mamica skoraj 4-letnih dvojčkov Lana in Lane: »Oba sta hodila v vrtec. Zadovoljna sta bila. Tu sta se naučila šteti, poznata barve, tudi slovensko že razumeta. Kaj bo zdaj? Kaj bo? Poglej, kaj so naredili! Zanalašč!«