Ogenj so gasilci ukrotili

Gorelo je v prvem nadstropju objekta, ki je pod spomeniškim varstvom.

V ponedeljek ob 8.48 so gasilci odhiteli na intervencijo, saj je v Kolodvorski ulici v Slovenski Bistrici zagorelo v poslovno-stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Slovenska Bistrica in PGD Zgornja Bistrica so požar pogasili, prostore prezračili in pregledali s termo kamero, je poročal republiški center za obveščanje. Po koncu intervencije so na požarni straži ostali gasilci PGD Slovenska Bistrica, ki so tudi pomagali policiji.Poškodovanih ni biloPolicisti so včeraj sporočili, da je gorelo v prvem nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta, ki je pod spomeniškim varstvom. Pogasili so ga gasilci, poškodovanih pa ni bilo.»Policisti in kriminalisti so z ogledom kraja požara ugotovili, da je zagorelo v lesenem stropu enonadstropne poslovno-stanovanjske hiše zaradi pregretja lesenega stropa, kar pa je povzročilo vžig lesa. Tuja krivda je izključena. Kriminalisti preiskavo nadaljujejo, da bi ugotovili, ali se je lesen strop pregrel zaradi napake na električni napeljavi ali zaradi kurjenja v peči na drva, ki je stala na lesenem podu,« je sporočil, tiskovni predstavnik PU Maribor.