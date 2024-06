Obsežen oziroma kar 60.000-stranski sodni spis, 636 strani dolga obtožnica, 38 obtoženih, ki so v celoti zasedli najeto in hkrati tudi največjo dvorano ljubljanskega okrožnega sodišča na Gospodarskem razstavišču, ter zapleti še pred samim začetkom glavne obravnave so značilnosti tokratnega sodnega procesa zoper domnevne člane februarja 2022 razkrite kriminalne združbe. Po prepričanju tožilstva se je na veliko ukvarjala s preprodajo droge, delovala pa naj bi pod vodstvom bratov Lipovac, Daliborja in Veliborja. Slednja naj bi bila največji strah in trepet njunih podrejenih – pa tudi konkurenčnih...