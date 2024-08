Odsek smrti zahteval novo žrtev: Nihče sprva ni mogel gledati tja

Tragedija se je zgodila v petek okoli 17. ure na državni cesti Škofljica–Kočevje med naseljema Žlebič in Ortnek pri Ribnici, ki je na tem delu speljana tik ob potoku Zastava. Očividci v osebnih avtomobilih in avtobusu, ki so iz smeri Škofljice peljali za 49-letnim motoristom iz Gumnišč, so bili pretreseni.

»V ovinku je motorist nenadoma padel in zdrsel po cesti. Takrat je nasproti pravilno pripeljal osebni avtomobil, ki se ni mogel izogniti najhujšemu. Nihče sprva ni mogel gledati tja,« je prizor opisal eden izmed potnikov na avtobusu. Do prihoda mož Gasilske enote Ribnica so mimoidoči poskušali pomagati ponesrečencu. Pomoč s temeljnimi postopki oživljanja so mu nato ponudili izurjeni gasilci in reševalci ZD Ribnica, vendar je kljub hitremu posredovanju umrl zaradi hudih poškodb, kar je pozneje potrdil tudi zdravnik.

»Prav tako je bil v šoku njegov prijatelj z Golega pri Kureščku, ki se je na motorju peljal za ponesrečenim. Kolikor je bilo v takšnih okoliščinah mogoče, smo mu dali psihološko podporo,« je povedal eden izmed ribniških gasilcev. Po naših neuradnih podatkih je to že šesta prometna nesreča na petkilometrskem odseku ceste med Žlebičem in Prilesjem, v kateri je življenje izgubil motorist.

Vremenske razmere so bile takrat ugodne, toda cesta je na tem odseku polna ovinkov, ki so lahko nevarni, zlasti za motoriste. V petek nekaj ur prej, okoli poldneva, se je huda nesreča z udeležbo motorista zgodila tudi na Gorenjskem. Škofjeloški policisti so bili obveščeni o 61-letnem motoristu, ki je med vožnjo od Železnikov proti Spodnji Sorici v nepreglednem desnem ovinku zapeljal levo in trčil v avtomobil voznice, ki je pravilno pripeljala nasproti. Prvo pomoč mu je na kraju nesreče ponudilo zdravstveno osebje, nato so ga s helikopterjem Slovenske policije prepeljali v bolnišnico. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek, je še sporočila policija.

V soboto okoli 18.30 pa se je huda prometna nesreča zgodila na območju Trat v občini Šentilj. Policisti Postaje prometne policije Maribor so ugotovili, da je prišlo do trčenja med osebnim avtomobilom audijem, ki ga je vozil 74-letnik, in 57-letnim voznikom motornega kolesa, na katerem se je peljala tudi 55- letna sopotnica. Motorist in sopotnica sta padla po vozišču in se hudo poškodovala.

»Oba sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Maribor, noben od njiju pa ni v smrtni nevarnosti. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti zoper voznika osebnega avtomobila podali kazensko ovadbo,« je sporočil Miran Klemen, vodja izmene OKC PU Maribor.

V soboto okoli 19. ure je med vožnjo po gozdni cesti na območju Kala v občini Hrastnik motorist zapeljal na vejo in padel. Pri tem se je huje poškodoval in je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana. Policisti vse okoliščine še preverjajo in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.