Odpravila se je po gobe, končala pa v bolnišnici (FOTO)

Sezona nabiranja gob je v polnem teku, očitno pa tudi s tem povezane nesreče. V soboto so gorski reševalci odhiteli na pomoč na Nanos, kjer je gobarki pri nabiranju spodrsnilo in si je hudo poškodovala nogo, GRS Tolmin sporoča na facebooku.

Reševalci GRS Tolmin-skupina Ajdovščina in GRS Ljubljana-skupina Postojna, so poškodovanko oskrbeli, jo na nosilih prenesli na odprt prostor, namestili v »heli« vrečo in pripravili za dvig v helikopter.

Odpeljana je bila v bolnišnico Šempeter, reševalci pa so ji zaželeli čimprejšnje okrevanje.