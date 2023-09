Nesreča pod drobnogledom tožilcev, direktorica PU Kranj zbila pešca

Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva (SDT) je tudi za Slovenske novice potrdil, da še preiskujejo odgovornost za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, v katero je vpletena uslužbenka kranjske policijske uprave. Po zanesljivih podatkih je za volanom sedela direktorica uprave Melita Močnik in domnevno trčila v pešca.

Nekoliko bolj konkretni so bili tožilci v odgovoru, kaj sploh preiskujejo. »Obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče zaradi malomarnosti po prvem odstavku 232. člena kazenskega zakonika.« Ta navaja, da se »udeleženec v prometu, ki s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzroči prometno nesrečo, v kateri je bila kakšna oseba hudo telesno poškodovana, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let«.

V času nesreče ni bila pod vplivom alkohola, je poročal portal 24ur. Na SDT so za Slovenske novice pojasnili, da je bil odrejen tudi strokoven odvzem krvi, ali ga je tudi opravila oziroma kakšni so izsledki, pa (še) ne povedo.

Trk v rodnem Posavju

Brežičanka, ki je na policiji zaposlena 25 let, je v pešca trčila v rodnem Posavju. Z novomeške policijske uprave so potrdili, da se je minulo soboto na lokalni cesti na območju Sevnice zgodila prometna nesreča, v kateri je bila oseba hudo poškodovana, ter da so hudo poškodovanega pešca z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Po navedbah Generalne policijske uprave je njihova kolegica poklicala nujno medicinsko pomoč, ostala s poškodovancem in mu pomagala do prihoda reševalcev. Močnikova ostaja na svojem položaju.

Posebni tožilski oddelek preiskuje odgovornost. Simbolična fotografija. FOTO: Jože Pojbič

Na konkretna vprašanja o do zdaj znanih okoliščinah nesreče na SDT ne odgovarjajo. Tudi ne, kakšne poškodbe je utrpel pešec in ali je bilo njegovo življenje ogroženo. »Na preostala vprašanja vam zaradi varstva osebnih podatkov in interesa predkazenskega postopka, ki še ni končan, ne moremo odgovoriti,« so sklenili.