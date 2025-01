Očitki so čista izmišljotina, trdi domnevni morilec Klemen Kadivec

»Nisem kriv. Obtožnica je čista izmišljotina in gre za konstrukt tožilstva. Glede očitkov pa se bom lahko branil, ko bo odločeno o zahtevah za izločitev dokazov,« je Klemen Kadivec povedal pred ljubljansko okrožno sodnico Klavdijo Bercieri, potem ko je tožilka Mateja Gončin predstavila obtožnico.

V njej tako Kadivcu kot njegovemu bratu Blažu in še Drejcu Kovaču, Vladanu Kljajeviću in Bojanu Stanojeviću očita umor Danijela Božića in poskus umora Žarka Tešanovića. Semirju Hajdarpašiću pa pomoč pri obeh kaznivih dejanjih.

Očitke na svoj račun so zanikali tudi Blaž Kadivec, Kovač in Hajdarpašić. Na današnjem začetku sojenja sta manjkala Stanojević in Kljajević. Obema je namreč prihod na sodišče preprečila bolezen.

Izginilo za milijon evrov kokaina

Poskus umora Žarka Tešanovića je tesno povezan z umorom Danijela Božića, ki se je zgodil novembra 2019. Oba dogodka sta povezana s kriminalno združbo, znano kot Kavaški klan.

Oktobra 2019 je iz skladišča slovenske celice Kavaškega klana na Gorenjskem izginilo en milijon evrov vrednega kokaina. Vodstvo klana je za krajo obtožilo več oseb, med njimi Božića in Tešanovića.

15. novembra 2019 so Božića ugrabili v Ankaranu. Njegovo truplo so 1. decembra 2019 našli zakopano v plitvem grobu pri Okroglem na Gorenjskem.

Istega dne so poskušali ugrabiti tudi Žarka Tešanovića, vendar so ga po prijavi domačinov rešili policisti.