Oče nabunkal sinovega sošolca: Na koncu je vsega kriv Rom, čeprav ni vedno tako

Nov dan, nov incident, povezan z Romi na Dolenjskem. A tokrat ni šlo za obračun med njimi ali napad Romov na civila, pač pa jo je skupil 14-letni Rom, na katerega se je spravil oče enega od učencev. Povod, da je prišel v šolo, naj bi bil obupan klic njegovega sina sedmošolca, ki v strahu pred maščevanjem in ustrahovanjem ni videl drugega izhoda, kot da pokliče očeta.

»O dogodku so nas v četrtek nekaj pred 14. uro obvestili iz ene od izobraževalnih ustanov na območju Policijske uprave Novo mesto. Po prvih ugotovitvah je v prostore šole vstopil 48-letni moški in večkrat udaril enega izmed otrok. Pretepanje je poskušala preprečiti zaposlena na šoli, po posredovanju še drugih zaposlenih je moški prenehal. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, bodo pa bodo zoper 48-letnika ustrezno ukrepali,« je sporočila Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto. 48-letnik izjav zaenkrat ne želi dati, smo pa izvedeli, da je v šolo prišel zaradi sinovega klica na pomoč, saj naj bi bil sedmošolec že dlje, pravzaprav več let, žrtev ustrahovanj in groženj romske populacije.

»Kot mi je povedal sin, ni imel s tem sošolcem nobenih konfliktov, ne more pa biti moj sin kriv za obnašanje drugih Romov za tri leta nazaj. Zdaj je star 14 let, a se boji v šolo, saj ne ve, kaj lahko še pričakuje. Šola v Šentjerneju ni več varna. Pravijo, da so vsega krivi Romi, potem pa se zgodi nekaj takšnega,« je povedala mama romskega učenca, ki ga zaradi udarcev močno boli glava, ima otečeno oko.

Dodo občani vzeli stvari v svoje roke, če jih ne bo začela reševati država?

»Kar se je zgodilo, ni prav, a hkrati razumem tudi stisko starša, v kateri se je znašel; vsak bi namreč branil svojega otroka. Dogaja se ravno to, na kar opozarjamo že eno leto. Da bodo občani vzeli stvari v svoje roke, če jih ne bo začela reševati država. Samo sestankovanja in obljube zadeve ne bodo rešili,« je znova opozoril župan Občine Šentjernej Jože Simončič. Na dogodek se je odzval tudi romski svetnik v občinskem svetu občine Valentin Brajdič: »Oče bi moral zadevo rešiti na drugačen način, v šolo bi lahko poklicali starše, da bi se pogovorili, ne pa z nasiljem. Zdaj mene kličejo romski starši, ker so njihovi otroci v strahu in se ne upajo v šolo. Na koncu je tako ali tako vsega kriv Rom, čeprav ni vedno tako.«

Ravnatelj Aljoša Šip navedb o ustrahovanju ne more potrditi, ne zanika pa, da nastajajo konflikti. Fotografiji: Tanja Jakše Gazvoda

Dogodek je pojasnil ravnatelj šentjernejske šole Aljoša Šip: »Prišlo je do nepooblaščenega vstopa v šolo, motenja pouka in fizičnega obračuna odrasle osebe z mladoletnim učencem v prisotnosti učiteljice, ki je poskušala posredovati in zaščititi učenca. Ravnali smo v skladu z vzgojnim načrtom in protokolom obravnavanja vrstniškega nasilja. Sam sem poskrbel za varnost in deeskalacijo že tako nepričakovanega incidenta, v pisarni opravil razgovor s storilci, nato s starši žrtve, učiteljica je poskrbela za zaščito in pogovor z učencem. Šolska svetovalna delavka je začela vzgojno obravnavo, sam pa sem po zbranih informacijah zaradi teže dogodka obvestil policijo. Nato je sledila korespondenca in informiranje ostalih deležnikov, ki nam pomagajo v takih primerih.«

Ravnatelj navedb o ustrahovanju ne more potrditi, ne zanika pa, da nastajajo konflikti. »Vsekakor je incident, ki se je zgodil, nesprejemljiv. Je pa konflikt med romskimi in neromskimi otroki le del vzgojnih izzivov, ki jih imamo, in se dnevno ukvarjamo z njimi, odkrivamo ozadja. V šoli, kot je naša, imamo različne skupine otrok in ena izmed njih in zelo trd oreh je romska populacija. Dejstvo je, da več ko je podpore in razumevanja za delovanje in poslanstvo šole, lažje se je soočati z izzivi tudi zaposlenim v šoli,« je pojasnil Šip.