Urška Jurkovič, nekdanja direktorica podjetja Emporio Medical (EM), jo je kljub številnim nečastnim dejanjem kar dobro odnesla. Pred 10 leti je pomagala organom pregona pri razkrivanju sistemske korupcije v zdravstvu, v središču katere se je znašlo tudi podjetje EM. Zaradi pomoči organom se sama ni znašla v kazenskem postopku. Miha Likar in Urška Jurkovič na sodišču, ko je sojenje potekalo še proti obema. FOTO: Aleksander Brudar»Spomnim se, da so postajali pritiski teh ljudi, zdravnikov in lekarnarjev, ki so hoteli denarne nagrade ali različna izobraževanja in drugo, v nekem trenutku prehudi....