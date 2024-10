Občani klicali na pomoč: voznik BMW-ja vozil nevarno, policisti uporabili prisilna sredstva

V petek ob18.23 uri je OKC PU Koper prejel več obvestil občanov o nevarni vožnji voznika BMW-ja slovenskih registrskih oznak, ki vozi po avtocesti iz smeri Kozine proti Kopru. Policisti so vozilo opazili na hitri cesti, ko je na izvozu za Koper - center zapeljalo v smeri Planeta Tuš, kjer so ga poskušali ustaviti. Voznik na znake policistov ni ustavil in je vožnjo nadaljeval po Ankaranski cesti v smeri proti Ankaranu, kjer je bil v nadaljevanju ustavljen. Vozniku, 28-letnemu Pirančanu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki pa ga je odločno odklonil, zaradi česar so mu policisti odredili pridržanje. Med postopkom se je policistom uprl, upošteval namreč ni njihovih ukazov ter je s kršitvijo nadaljeval, zaradi česar so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva, to je telesno silo in sredstva za vezanje in vklepanje. Sledi obdolžilni predlog.

21-letnik peš poskušal pobegniti

Postojnski policisti so pa v petek zvečer ob 20.54 ustavljali osebni avtomobil, katerega voznik znakov policistov ni upošteval in je z vožnjo nadaljeval do enega od bližnjih trgovskih centrov, kjer je vozilo ustavil in peš poskušal pobegniti. Policisti so ga kmalu prijeli in ugotovili, da gre za 21-letnega domačina. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,49 mg/l, ravno tako so ugotovili, da ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so mu osebni avtomobil zasegli in predali v hrambo sodnemu izvršitelju, zoper voznika pa bo podan obdolžilni predlog.