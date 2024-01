Občan v Kolpi opazil truplo, v vodi je bilo dalj časa

Na zadnji dan v letu 2023 je občan nekaj po 13. uri obvestil policiste, da je na območju Primostka v reki Kolpi opazil truplo. O najdbi so bili obveščeni gasilci, ki so truplo, ki je bilo že dalj časa v vodi, potegnili na obrežje.

Zdravnica je na kraju odredila sanitarno obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Kriminalisti ogledne skupine Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in izvajajo aktivnosti za ugotavljanje identitete pokojnega moškega.