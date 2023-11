Občan se je hudo poškodoval pri delu v gozdu

Ob 13.13 se je v bližini naselja Poljana v občini Prevalje, pri delu v gozdu poškodoval občan. Gasilci KGZ Ravne na Koroške in PGD Prevalje so zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu poškodovanca v helikopter SV. Poškodovanega so prepeljali v UKC Maribor.