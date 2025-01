Novomeški kriminalisti prijeli serijske vlomilce, dva od njih sta mladoletna

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Novo mesto so uspešno preiskali serijo vlomov na območju Posavja, Dolenjske in Ljubljane. Konec preteklega tedna so odvzeli prostost dvema mladoletnikoma iz okolice Brežic in 20-letnemu osumljencu iz okolice Novega mesta. Ta 20-letnik je že prestajal pogojno zaporno kazen za podobna kazniva dejanja, vendar je zaradi novih vlomov ponovno pristal pred preiskovalnim sodnikom, ki mu je odredil pripor.

Kradli so v nočnem času

Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da so storilci v nočnem času vlomili v več poslovnih prostorov, pri čemer so ukradli denar, mobilne telefone in tobačne izdelke. V začetku januarja so vlamljali v poslovne prostore v Raki in Podbočju, pri čemer so sprožili alarm, a uspeli pobegniti. 22. januarja je 20-letnik vlomil v poslovne prostore v Novem mestu, odtujil blagajno in poskušal odtujiti drugo blagajno na Seidlovi cesti, vendar je zaradi alarma pobegnil. Prav tako so osumljeni najmanj treh vlomov v Ljubljani, kjer so ukradli mobilne telefone, tobačne izdelke in pijačo, s čimer so povzročili skupno premoženjsko škodo več kot 17.000 evrov.

Policija je pri preiskavi zavarovala sledi za forenzične preiskave in zasegla predmete, povezane s kaznivimi dejanji. Kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo, preverjajo morebitne povezave osumljenih z drugimi vlomi in bodo pristojno tožilstvo seznanili z ugotovitvami. Po naših informacijah so storilci, med katerimi sta tudi mladoletnika, Romi.