Pestro na Dolenjskem: Možakarju med sporom z Romi zlomili nos

Minuli konec tedna so policisti PU Novo mesto posredovali v 238 nujnih primerih, med njimi pa je bilo spet kar veliko posredovanj zaradi vroče krvi. V soboto je denimo zavrela v naselju Vratno, le lučaj od Kartuzije Pleterje oziroma Šentjerneja, kjer je pred nekaj meseci nepremičnino, manjšo hišo, kupila romska družina. »Tega popoldneva je prišlo do sosedskega spora in pretepa. Šentjernejski policisti so vzpostavili javni red in mir, zbrali obvestila in ugotovili identiteto vseh vpletenih. Ena oseba je zaradi poškodb poiskala zdravniško pomoč. Policisti okoliščine kaznivega dejanja nasilništva še preverjajo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo,« je o zadevi poročala Alenka Drenik Rangus s Policijske uprave Novo mesto.

Kot smo izvedeli v naselju, je sosed novih stanovalcev prišel preverit domnevno poseganje na svojo parcelo, ko je prišlo do spora. Naposled jo je skupil z zlomljenim nosom in poškodovano protezo. Zdravniško pomoč pa je dan po obračunu poiskal tudi Rom, ki je tisto popoldne tam delal fasado. Poškodovano naj bi imel uho.

Pretepali so se

Tudi sicer je bilo torej vroče. V petek okoli 22.30 so policisti odhiteli na pomoč zaradi pretepa več udeležencev, ki se med seboj poznajo in so v sporu, na terasi gostinskega lokala na Topliški cesti. Eden je bil lažje poškodovan, vendar ni potreboval pomoči reševalcev.

238 NUJNIH primerov so imeli policisti.

V noči na nedeljo so se mladoletniki stepli na javnem kraju v Črnomlju. »Dva sta večkrat udarila oškodovanca in zapustila kraj dejanja. Policisti so ugotovili identiteto obeh. Okoliščine še preverjajo. Na podlagi ugotovitev bodo zoper oba ustrezno ukrepali,« smo izvedeli. Tudi v Artičah je v nedeljo malo pred 17. uro zavrelo med dvema mladoletnikoma. Brežiški policisti so ugotovili, da je eden zaradi poškodb potreboval zdravniško pomoč. O vsem bo obveščeno tožilstvo.

V nedeljo dopoldne so o pretepu obvestili tudi krške policiste. Tudi tam je šlo za »spor oseb, ki se med seboj poznajo«, in sicer je 53-letni moški večkrat v predel glave udaril 61-letnika in ga lažje poškodoval. Ovadili ga bodo.