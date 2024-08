Nove podrobnosti ropa v Kopru: ste videli storilca? Pokličite policijo

Pisali smo, da je včeraj popoldan moški z motoristično čelado vstopil v poslovni prostor na Pristaniški v Kopru, zagrozil zaposleni, pobral več kosov nakita in manjšo količino denarja ter pobegnil.

Pred poslovalnico ga je čakal voznik na skuterju, s katerim sta se odpeljala. Policisti so v okolici postavili blokadne točke in intenzivno iščejo pobeglega storilca, so sporočili s PU Koper.

Danes so sporočili še, da je bil moški visok približno 190 cm, oblečen je bil v temna in svetlo modra oblačila, na glavi pa je imel večbarvno čelado.

Storilec je ukradeno blago dal v svetlo modro torbo, ki jo je imel s seboj.

Policiste so o ropu obvestili okrog 15.30, takoj so zavarovali kraj dogodka in zbrali prva obvestila. Zaposlena, ki ji je moški grozil, ni poškodovana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Vse, ki bi o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali storilcu kar koli vedeli, prosijo, naj to takoj sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.