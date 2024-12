Noro! Poglejte, kako je pijan divjal po dolenjki (FOTO)

Ljubljanski prometni policisti so v nedeljo dopoldne izvajali poostren nadzor prometa in pri tem izvajali meritve na dolenjski avtocesti pri Višnji Gori. Eden od voznikov je na avtocesti vozil s hitrostjo kar 218 km/h. Policistom ga je uspelo ustaviti ter z njim opraviti postopek, pri katerem pa so ugotovili, da je pod vplivom alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal rezultat 0,47 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Policija opozarja Alkohol deluje opojno, povzroča zasvojenost, škoduje zdravju in je eden glavnih dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni, tudi raka. Škoda prekomernega pitja se kaže na vseh področjih našega življenja. Še posebno v cestnem prometu, ko alkohol in druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, s čimer prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče. Zato se alkoholu ognite vselej, ko vozite.

Vozniku so vožnjo prepovedali, izdali so mu tudi plačilni nalog v znesku 2100 evrov in 25 kazenskih točk.