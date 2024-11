V bloku na Ulici 1. maja v Metliki je stanovalcem zadnji dve leti večkrat kratil spanec njihov sosed, 48-letni Dalibor Galinac, ki ga mnogi poznajo kot nekdanjega trenerja v nogometnih klubih Kolpa in Bela krajina. Leta 2010 je prejel celo občinsko priznanje za strokovno delo na področju športa. A šport je eno, nočni mir pa drugo, in prav zaradi pogostega kratenja spanca so morali v bloku, kjer živi Galinac, večkrat posredovati policisti. Galinac je namreč rad predvajal glasbo precej na glas in hrup povzročal tudi na druge načine. Tako je bilo tudi 11. junija letos. Bil je torek okoli pol ena...