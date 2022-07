Nočna drama v Luciji: padel z ladje na kopno z višine osmih metrov

Ponoči se je na slovenski obali odvijala prava drama. Ob 1.46 je v naselju Lucija v občini Piran v marini občan padel z ladje na kopno z višine okoli osmih metrov, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Koper so nudili pomoč pri oskrbi in prenosu reševalcem PHE Obala, ki so ponesrečenca na kraju oskrbeli in ga nato v nadaljnjo oskrbo prepeljali v izolsko bolnišnico.