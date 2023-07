Nočna drama: okoli polnoči iskalna akcija za pogrešanim članom lovske družine

Okoli 0.00 se je na strmem in težko dostopnem območju Porezna, občina Cerkno, pri lovski koči pričela iskalna akcija za pogrešanim članom lovske družine. Kakšno uro kasneje so ga približno 200 višinskih metrov nižje od koče našli poškodovanega. Gorski reševalci GRS Tolmin so ga oskrbeli, z vrvno tehniko dvignili do lovske koče in prenesli do reševalnega vozila NMP Idrija. Reševalci so ga prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.