Njegov pedofilski škandal smo razkrili v Slovenskih novicah, takšno kazen so mu prisodili (FOTO)

Razvpitega primorskega tiktokerja Ireneja Bizjaka - Vegana, čigar pedofilski škandal smo pred enim letom razkrili v Slovenskih novicah, so danes popoldne zaradi kaznivega dejanja spolne nedotakljivosti otrok obsodili na enotno kazen dveh let zapora. Šestih kaznivih dejanj nagovarjanja otrok k posredovanju golih fotografij ter nagovarjanju k spolnosti je bil oproščen, za eno je državno tožilstvo umaknilo obtožbo.

Vsa kazniva dejanja zaradi katerih je bil obsojen, naj bi storil oziroma poskusil storiti lani, preko aplikacij tiktok in snapchat.

Za izvršeno kaznivo dejanje nad deklico, ki mu je na njegovo prigovarjanje poslala fotografijo svoje gole zadnjice, je dobil osem mesecev zapora, za štiri kazniva dejanja na škodo še štirih deklic, ki so ostala pri poskusu, so mu naložili 5 mesecev, za dve oškodovanki po 3 mesece, za eno pa mesec dni ječe. Zaradi dvajsetih datotek spolnih zlorab otrok, ki jih je hranil na USB-disku in telefonu, je dobil dodatnih šest mesecev življenja za rešetkami, enotna kazen je dve leti.

Čas, preživet v priporu, se mu v kazen všteje, en dan, ko je bil na begu, so mu odšteli, kar pomeni, da bi bil lahko na prostosti najpozneje novembra naslednje leto, je leto in šest dni po priprtju razsodila tričlanska ženska porota pod vodstvom sodnice Andrejke Luznik.

"Ni predatorski pedofil"

Olajševalne okoliščine so bili zaključki sodne izvedenke, ki je po naših zanesljivih informacijah ugotovila, da »ni predatorski pedofil«, ampak "samo" pedofil. Nadalje, da še ni bil obsojen, da je (večinoma) ostalo pri poskusih ter da je bila zadeva na »spodnji meji kaznivosti«. Ker nima sredstev za preživljanje, bo vse nastale stroške kril proračun, telefon in disk so mu odvzeli, pripor pa podaljšali.

Tiktoker je zahteval umik članka, zahtevo pa pospremil z grožnjami uredništvu in novinarjem, v katerih je najavil masaker v uredništvu in mafijo. Ker še kar ni prenehal napadati otrok, pristojni pa se niso zganili, smo objavili drugi članek, štiri dni pozneje, 9. novembra lani, so ga naposled priprli. Dejanja je sicer začel približno dve leti prej, a tedaj v občutno milejši različici, na kar smo organe pregona v neformalnem pogovoru opozorili že takrat, a postopka niso začeli, tiktoker pa je do priprtja dodobra izpilil svoje sprevrženo nagovarjanje ter izpopolnil sovražno retoriko. Obtožili so ga prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, za kar zakonodajalec predpisuje do osem let zapora. Ker se ni počutil krivega, je po zanesljivih informacijah vso sodno pošto po isti poti vrnil sodišču, 16 strani obsežno obtožnico pa je v drugo vrgel v smeti.

»Svoboda govora, na katero se je skliceval obtoženi, ni absolutna,« je poudarila predsednica senata in njegovo ravnanje obsodila kot nedopustno in vulgarno. V zvezi s starši, ki bi po mnenju tiktokerja morali paziti na svoje otroke, pa je dejala, da jih ne morejo nadzorovati ves čas.

»Ja, sem slišal, se bom pritožil«

28-letnega prodajalca iz vasi Potoče v občini Ajdovščina na razglasitev sodbe v razpravno dvorano številka 122 Okrožnega sodišča v Novi Gorici ni bilo, tako kot v torek, ko so dokazni postopek sklenili z zaključnimi besedami, je tudi danes poteku sledil prek videokonferenčne povezave. Ob naštevanju kaznivih dejanj, katerih so ga oprostili, je bil zelo dobre volje, malce slabše pa, ko je slišal, da bo še živel v zaporniški celici. »Ja, sem slišal, se bom pritožil,« je odgovoril predsednici senata.

Njegovo ravnanje razkrili v Slovenskih novicah

30. septembra lani smo v našem časniku razkrili ravnanje Vegana, potem ko smo dolgo več ur na dan (v živo se je praviloma vklapljal dvakrat na dan in bil na tiktoku približno 10 ur na dan) sledili njegovim profilom na tiktoku ter v dokaz posneli na desetine pretočnih predvajanj, v katerih je vulgarno spolno napadal otroke in mladoletnice in jih vabil k samomoru, predlagal jim je celo, kako naj to izvedejo.

FOTO: Moni Černe

FOTO: Moni Černe

FOTO: Moni Černe

Vsepovprek je snubil deklice, jih nagovarjal k srečanju, spolnosti, jih izpostavljal, zmerjal in poniževal. »Ku..., pr ..., opice!« so bile stalnice v besednjaku. »Posilstvo 13-letnice je v redu,« smo med drugim zabeležili, pa kaj in kako bi delal z mladoletnicami. V nekem drugem pojavljanju v živo, ki ga imamo prav tako shranjenega v uredništvu, navaja: »Tu bodo 13- in 18-letnica, 7-letnica in 5-letnica, bodo tako r... imele, pa bom ...«

Tudi za denar

Vegan je stvari počel tudi za denar oziroma plačilo, ki ga gledalec izvede prek tako imenovanih giftov (daril) in so namenjeni denarni podpori ustvarjalcem videovsebin. Bolj ko je tiktoker postajal bizaren, več občinstva je dobival in cvenka zaslužil.

Pobegnil iz pripora

V začetku leta je med spremstvom z upravnega dela oddelka pripora v Solkanu, kjer je prek videokonferenčne povezave potekalo njegovo zaslišanje, v zaprti del oddelka pobegnil. »Pravosodna policista sta v skladu s pooblastili izvedla zasledovanje pripornika, najprej s tekom, nato z avtomobilom, žal neuspešno,« so v sredini januarja brez navedbe imena informacijo potrdili z Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Prijeli so ga naslednji dan, menda doma, približno 20 kilometrov od zapora.

Irenej Bizjak Vegan FOTO: Moni Černe

Na predobravnavni narok 13. maja ga ni bilo, sodišču je poslal pismo, v katerem je napovedal, da ga ne bo, menda zato, ker očitanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok ni storil. Pred začetkom sojenja v Novi Gorici so ga čakali na predobravnavnem naroku na kranjskem okrožnem sodišču, kamor pa je prišel, a krivde za poskus izsiljevanja dekleta ni priznal. Predlani ji je prek SMS-sporočil in objavljenih videoposnetkih na tiktoku s ponavljajočimi se grožnjami, da bo njenemu očetu razbil glavo in gobec, najprej zahteval 400 evrov, potem pa znesek zvišal za obresti in na 1000 evrov. Datum glavne obravnave še ni razpisan, grozi mu do pet let zapora. Dva dni kasneje, 28. maja, je bil predviden začetek sojenja zaradi spolne nedotakljivosti otrok, a je pisno sporočil, da ga ne bo, potem se je tik pred zdajci premislil, a ga pravosodni policisti niso mogli pripeljati. To je Vegana, navajajo zanesljivi viri, očitno tako ujezilo, da je istega dne, 22 minut po začetku obravnave, ob 9.22 najavil bombo na novogoriškem sodišču, zaradi česar so evakuirali okoli 80 ljudi.

Evakuacija sodišča. FOTO: Moni Černe

Evakuacija sodišča. FOTO: Moni Černe

»Potrjujemo, da obravnavamo omenjeni dogodek, prejeli smo kazensko ovadbo zoper znanega storilca, zaradi kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. Podali smo zahtevo za dopolnitev kazenske ovadbe, odgovor še čakamo,« so nam danes povedali na Državnem tožilstvu v Novi Gorici. Za to mu grozi še do pet let življenja za rešetkami.

4. junija se je začelo sojenje, obdolženi si je prisotnosti novinarjev na sojenju sicer želel, a je sodišče sledilo predlogu zastopnika oškodovank, odvetnika Simona Čehovina, ki je zaradi varstva zasebnega življenja oškodovanih predlagal sojenje poteka za zaprtimi vrati. Tiktoker je v nekaj manj kot uro dolgem zagovoru menda razpredal o svoji popularnosti na tiktoku, krivde pa ni priznal.

Njegova komunikacija FOTO: Moni Černe

Sodišče je med drugim poslušalo in gledalo izpovedbe 14 otrok, ki so jih posneli v fazi preiskave v varni hiši. Tiktoker bo naslednji teden na zatožni klopi okrajnega sodišča v Ljubljani zaradi groženj z masakrom, za kar zakonodajalec predpisuje leto dni zapora. Poleg danes izrečene zaporne kazni mu grozi še do 11 let zapora.