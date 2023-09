Nizozemki si bosta zapomnili Veliko planino, kraj, kjer ju je povaljala krava

Kot smo danes že poročali, je na Velliki planini krava poškodovala dva pohodnika. Nove informacije o dogodku so pokazale, da ni šlo za pohodnika, ampak pohodnici – turistki iz Nizozemske. Glede na okoliščine sta imeli pravzparav še srečo, saj imata le lažje poškodbe.

Po informacijah Policijske uprave Ljubljana sta nizozemski turistki v spremstvu psa hodili v okolici Zelenega Roba, kjer so se pasle krave. Krave niso bile za ograjo, ena izmed pohodnic se je kravi približala, ta pa jo je odrinila, da je padla po tleh. Ko ji je spremljevalka želela pomagati, je krava odrinila še njo.

Na srečo ju je krava pozneje pustila pri miru, zato sta ju odnesli le z lažjimi telesnimi poškodbami. Turistkama so okoli 13. ure kamniški gorski reševalci in kamniški gasilci nudili pomoč in ju reševalcem nujne medicinske pomoči pomagali spraviti v dolino. Zatem so ju odpeljali na preventivni pregled v UKC Ljubljana.

Nasveti, da se kaj takega ne zgodi še vam

Gorska reševalna služba Kamnik je ob neljubem dogodku, ki ga je zakuhala jezna krava, objavila 10 nasvetov, kako se obnašati v groah v bližini pašnih živali. Preberite si jih na spodnji objavi.

