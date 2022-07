Grozljivi prizori s Ptuja: ga je nekdo mučil do smrti? (FOTO)

Ptujsko društvo Grajske tačke je na facebooku objavilo pretresljive fotografije, ob katerih človeku zaledeni kri. Na Potrčevi ulici je namreč ležal mrtev mlad mucek, nad katerim se je očitno nekdo znesel na brutalen način. Okoli nesrečne živali je bilo polno krvi. Ob fotografijah so zapisali, da zadevo preiskuje tudi policija.

Kot nam je po telefonu pojasnil predsednik društva Mirko Vamberger, je na grozljiv prizor naletela njihova nekdanja članica, ki jim je posredovala fotografije. Bila je v šoku, zato je mucka pokrila s krpo, nato pa ga zavila in odvrgla v smetnjak. Naslednje jutro je komunalna služba smetnjak že izpraznila, zato obdukcija pri veterinarju, ki bi dala jasne odgovore, kaj se je zgodilo, ni več mogoča.

»Nekaj je hudo narobe z našo družbo«

Po besedah predsednika o tem, da ni šlo za denimo zastrupitev, priča dejstvo, da je kri brizgala tudi po bližnjem smetnjaku. Izključil je tudi možnost, da bi nesrečno žival povozil avto, saj po njegovih besedah na tem mestu avtomobili ne vozijo. »Bilo je krvi ogromno, od kod je to steklo, ne vem ... « Vamberger dodaja, da na Ptuju med ljudmi vlada strašno ogorčenje. »Ptujčani se želijo organizirati, ljudje želijo vrniti psihopatu.« Očitno je po njegovem z našo družbo nekaj hudo narobe ...

Policija: Informacije o mučenju niso bile potrjene

Kaj so ugotovili v preiskavi, smo povprašali mariborsko policijsko upravo. »V zvezi s prijavo domnevnega mučenja živali, o katerem so bili policisti PP Ptuj obveščeni 25. julija, pojasnjujemo, da navedbe o mučenju mačke po doslej zbranih informacijah, niso bile potrjene, sicer pa policisti še naprej zbirajo obvestila,« so zapisali.