Župančičevo sprehajališče je priljubljena pešpot ob reki Krki v Novem mestu. Tu najdejo svoj mir družine, starejši, športniki. A ni se zgodilo prvič, da so prav tam na nič hudega sluteče sprehajalce prežali nepridipravi. Pred štirimi meseci je bil njihova žrtev Luka iz Novega mesta. Napadla in oropala sta ga dva Roma, mladenič pa je zaradi številnih poškodb pristal v bolnišnici le lučaj od mesta napada, na drugi strani Krke. Zgodilo se je 2. oktobra lani. Okoli osmih zvečer je Luka sedel na klopi med Gostiščem Loka in Pumpnco, znano knjižnico pod krošnjami akacij. Do njega sta pristopila dva ...