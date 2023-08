Ni jim vseeno za cerkev: z vilami je čakal na vlomilca

Nepridipravi so se julija spravili na božja svetišča, skrunitve so se vrstile kot po tekočem traku. Policijski upravi Ljubljana in Novo mesto sta tako prejšnji mesec obravnavali kar 14 vlomov v 12 cerkva. Zlikovci so bili na delu v Stični, na Zaplazu, v Zagradcu, Ambrusu, Žužemberku, Šmarju - Sapu, Hrastju, Št. Juriju pri Grosupljem, Šentvidu pri Stični, na Krki in Muljavi ter v Velikem Gabru.

Vrata cerkve na Zaplazu, skozi katera so večkrat s silo vstopili nepovabljeni. FOTO: Drago Perko

»V okviru interesa preiskave lahko glede vprašanj potrdimo, da smo na območju Policijske uprave Ljubljana v zadnjem mesecu obravnavali primere vlomov v sakralne objekte. Skupno vsem vlomom je, da so storilci odtujili manjše zneske iz skrinjic za prostovoljne prispevke, v nekaj od teh primerov pa niso odtujili ničesar in je kaznivo dejanje ostalo pri poskusu. Policisti glede tega vodimo intenzivno kriminalistično preiskavo, tudi v smeri medsebojne povezave dogodkov, osumljenci za dejanja pa še niso znani. Hkrati izvajamo tudi druge ukrepe za izsleditev storilcev. Podrobnosti o tem pa zaradi interesa preiskave ne moremo pojasnjevati,« so na to temo povedali na PU Ljubljana. Iz PU Novo mesto so sporočili, da so v Žužemberku z vlomom in tatvino (tudi zlatega nakita) povzročili za 3000 evrov škode. Po naših podatkih so poleg denarja iz ene od cerkva odnesli tudi tablični računalnik.

Župnika zvezali in okradli Leta 2010, bilo je januarja in februarja, so serijsko vlamljali v župnišča v Črnučah, Nevljah, Velikem Gabru, na Čatežu, v Mokronogu, Šmarjeti, na Bučki, v Sodražici, Preserju, Adlešičih, Suhorju, Bevkah in Borovnici. Naslednje leto je bilo med 4. in 7. oktobrom vlomljeno v več župnišč v ribniški dekaniji, ropali so v Velikih Poljanah, Novi Štifti, Sv. Gregorju, v pastoralnem centru v Škocjanu pri Turjaku in v Sodražici, kjer so vlomilci obračunali z župnikom Francem Bizjakom, ko jih je zalotil v župnišču: zvezali so mu roke na hrbtu, z električnim kablom zvezali noge, duhovniško ruto, štolo, pa dali okoli ust.

Sosed slišal alarm

Da so bili lopovi na delu, potrdi tudi dobrodušni Marko Japelj, župnik z Zaplaza pri Čatežu, kjer so v zadnjih 14 letih, toliko časa je Japelj tam (prej je deloval v Tržišču), vlamljali že petkrat. »Ogledali so si okolico, to se je videlo s kamer, saj se je prižgala luč. Del vrat so razbili, potem pa le prišli v cerkev,« pove Japelj, ki je imel nepridiprave na delu v noči na 17. julij; isto noč so vlomili še v Ambrusu.

»Pred leti so tu že kradli. V cerkvi je bil cel kolut bakra, tega so ponoči med vlomom razrezali na manjše kose, kolutke. Vse so spravili skozi vrata ven, potem pa po bregu spustili do ceste in odpeljali. To je bilo prvič. Potem smo ta stranska vrata bolj zavarovali in dali prečno železno palico, pa ni pomagalo. Jih je malce ustavilo, saj s pajserjem niso mogli vlomiti, so pa potem razbili del vrat. Tudi to smo zakrpali. Naslednjič, ko so spet kradli, so poškodovali drugi del vrat. Splezali so noter, razbili so nam kamniti bangar, potem smo vse to zadelali z deskami. Pa so še enkrat prišli,« je naštel Japelj, vesel, da ima okoli sebe farane, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja v cerkvi. »Ko smo prenavljali cerkev, smo namestili tudi alarm s senzorji. Ko sta dva nepridiprava vlomila, se je hitro oglasil in začel tuliti. Zbežala sta. Alarm pa je slišal tudi sosed in prišel z vilami ter ju čakal zunaj. Ljudje tu zelo držijo z našo cerkvijo in jim ni vseeno, če jim kdo hodi krast v cerkev.«

Pogosta tarča je svetišče na Zaplazu. FOTO: Drago Perko

14 vlomov so našteli julija.

Zaupajo policiji

Na vlome se je odzval tudi generalni vikar ljubljanske nadškofije, pomožni škof Franc Šuštar, in duhovnikom svetoval samozaščitno in preventivno delovanje. Tudi tako, da denar, ki ga darujejo verniki, dajo na banko.

»V preteklih dneh je na območju škofije Novo mesto prišlo do povečanega števila vlomov v cerkve in zlasti zakristije: v romarsko cerkev na Zaplazu, v župnijske cerkve na Krki in Muljavi, v Zagradcu, Ambrusu, Velikem Gabru in Žužemberku. Ko župnik ugotovi, da je bilo vlomljeno v cerkev, skupaj s policijo obvesti tudi škofijski ordinariat, ta nato obvesti preostale duhovnike in jih pozove k posebni pozornosti na sumljivo dogajanje okoli cerkva in župnišč. Ob tem moramo poudariti, da so tovrstna dejanja zelo težka za duhovnika, zlasti za starejše, saj duhovniki pogosto živijo sami in se zato čutijo še posebno ranljive. Pri vlomih je nastala predvsem večja materialna škoda, saj gre za kulturno dediščino, ki zahteva posebno pozornost pri popravilu in ohranjanju. Čeprav so tatovi iskali denar, ga niso dobili, saj se denar ne hrani v cerkvah in župniščih. Ob tej priložnosti naj se iskreno zahvalimo tudi policistom in kriminalistom za njihovo požrtvovalnost in pomoč, pa tudi drugim ljudem dobre volje, ki so še posebno pozorni na sumljivo dogajanje okoli cerkvenih poslopij,« so se odzvali v novomeški škofiji.

V cerkvi pričakujejo in verjamejo, da bo policija opravila svoje delo in razkrinkala nepridiprave. Po nekaterih podatkih naj bi nekaj domnevnih storilcev pred dnevi prijeli pri Dobrepolju, je eden od župnikov omenil pri maši.

Tudi senzorje so namestili, alarm jih je pregnal. FOTO: Drago Perko