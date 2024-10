Sredi aprila je v Celju 45-letni Toni Mitevski v javnih sanitarijah nasproti hotela Evropa v spodnji del prsnega koša zabodel dve leti mlajšega Ivana Lipovška. Če reševalci ne bi prispeli hitro in mu pomagali, bi bilo njegovo življenje zaradi raztrganine levega pljučnega krila ogroženo. Mitevskemu, ki je vse od dogodka v priporu, tožilstvo očita poskus uboja. Mitevski je na predobravnavnem naroku krivdo zavrnil, včeraj pa na sodišču pojasnil nekaj podrobnosti. Dejal je, da sploh ni vedel, da so poškodbe Lipovška tako hude. »Po dogodku sem šel sam na policijo in želel prijaviti, da me je on na...