Neznani storilec v treh minutah oškodoval lastnika za 6500 evrov

Včeraj ob 12.49 so bili na PU Maribor obveščeni o veliki tatvini. Neznani storilec je v času od 12.32 do 12.35 ure pristopil do vrat stanovanja v večstanovanjski stavbi v Mariboru ter s silo telesa odprl vrata stanovanja ter si tako omogočil vstop v notranjost kjer je pristopil do predala pisalne mize od koder je odtujil gotovino. S tem dejanjem je oškodoval lastnika za cca 6500 evrov.

Prejeli 361 klicev

Policisti operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor smo v času od 5. ure dne 20. decembra do 5.ure 21. decembra prejeli 361 klicev, med katerimi je bilo 102 interventnih dogodkov. Od tega 20 obvestil s področja kriminalitete. Največ je bilo tatvin, velikih tatvin, poškodovanje tuje stvari.