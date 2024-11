Neznanec na steno narisal več grafitov, ne piše se mu dobro

Iz Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so bili danes v torek, 5. novembra ob 8.50 obveščeni o poškodovanju fasade stanovanjskega objekta v Novi Gorici na Cankarjevi ulici.

Po njihovih podatkih je neznanec v času od včerajšnjega popoldneva do današnjega jutra na steno objekta narisal več grafitov in tako poškodoval fasado na škodo etažnih lastnikov. S strani oškodovanca je bil podan predlog za pregon navedenega kaznivega dejanja, zato bodo policisti po zaključku preiskave in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo.

Pojavne oblike vandalizma nesprejemljive

Kot so zapisali na policiji, so vse pojavne oblike vandalizma nesprejemljive in jih je treba kot takšne obsoditi. Prerastejo lahko v ravnanja, ki neposredno vplivajo na občutek varnosti v posameznem okolju, pravijo.

»V zvezi s tem pozivamo vse občane in občanke, ki bi lahko Policiji nudili dodatne koristne informacije glede preprečevanja in odkrivanja posameznikov oz. storilcev tovrstnih dejanj, da jih sporočijo policistom najbližje policijske postaje, pokličejo lahko tudi na znano telefonsko številko policije 113,« so še pozvali.