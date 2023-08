Neznanec na neznan način v neznani smeri odpeljal kip Leon Štuklja

Iz PU Maribor so sporočili, da je v petek neznani storilec v mestnem parku v Mariboru odtujil kip. Z zbranimi obvestili in ogledom je bilo ugotovljeno, da je neznanec omed objektom na naslovu Maistrova ulica 6 in glasbenim paviljonom pristopil do kipa Leona Štuklja, kjer je s primernim orodjem iz granitnega podstavka na vzvod privzdignil in iz nosilca odtrgal bronasti doprsni kip Leona Štuklja.

Doprsni kip je nato na neznan način odpeljal iz mestnega parka v neznani smeri. S tem dejanjem je Mestno občino Maribor oškodoval za okoli 50.000 evrov.