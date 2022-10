Neverjetno, policisti so ga obravnavali trikrat v enem dnevu, na koncu ostal brez vozila

V nedeljo ob 9. uri so policisti prejeli prijavo, da v Ponikvah nekdo predvaja glasno glasbo.

Na kraju so ugotovili, da gre za 46-letnega domačina, ki je med postopkom celo grozil policistu. Postopek so zaključili s plačilnim nalogom. A moški je kršitve nadaljeval. Kmalu so ga namreč ustavili, ko se je po naselju peljal z osebnim avtomobilom. Odrejeni alkotest je izmeril 0,58 mg/l, zato so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Moški pa se je odločil, da policijskih ukazov ne bo upošteval. Ob 14.35 se je namreč z motornim kolesom pripeljal na sežansko policijsko postajo, čeprav mu je bila izrečena prepoved vožnje v cestnem prometu.

Vozilo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog, so zapisali v poročilu PU Koper.